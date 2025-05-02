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直得3月 EPS 0.08元 羅昇0.09元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

直得（1597）、羅昇兩公司因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，昨（2）日同步公布3月自結損益，直得3月稅後純益700萬元、年減57.8%，每股稅後純益0.08元；羅昇3月稅後純益1,027萬元、年增6%，每股稅後純益0.09元。

直得同時公布第1季自結損益，合併營收2.53億元、年減0.2%，稅後純益1,400萬元、年減61.9%，每股稅後純益0.16元。羅昇3月合併營收3.83億元、年增47.5%，第1季合併營收11.13億元、年增58.5%。

直得今年仍較看好半導體產業應用。值得注意的是，耕耘已久的微型六軸機器手臂產品，近期有代工大廠主動上門尋求合作，可望於今年陸續貢獻營收。

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