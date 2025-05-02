快訊

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長等2人遭聲押

獨／新北4小學爆食安危機！飯有塑膠片、湯有蟲…學童餐後10分鐘腹絞痛

中鋼、中龍4月出貨升溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）4月份出貨量出爐，該公司與子公司中龍單月合計達91.6萬公噸，較3月的85.2萬公噸，增加6.4萬公噸，增幅7.5%，將有助單月營運表現。

中鋼表示，分析該公司和中龍上個月出貨量變化，以公司個別來看，中鋼出貨69.5萬公噸，較目標69.7萬公噸，減少0.2萬公噸；中龍出貨22.1萬公噸，較目標20萬公噸，增加2.1萬公噸。

兩家公司合計出貨達91.6萬公噸，較目標89.7萬公噸，增加1.9萬公噸。若與3月的85.2萬公噸比較，增加6.4萬公噸。

而就內銷方面合計為53.9萬公噸，較目標量少1.3萬公噸，主要是下游客戶為因應美國關稅政策不斷改變，多採觀望態度，拉貨意願不高，用料僅按需求採購。但外銷方面因船次出貨順暢，單月出貨量合計37.7萬公噸，較目標量34.5萬公噸增加3.2萬公噸。

中鋼並指出，亞洲多個國家近期陸續對中國鋼材提出貿易救濟措施，然而中國4月粗鋼產量依舊呈現增長態勢，中國未來粗鋼產量是否能夠有效降減，將牽動亞洲各國鋼鐵市場的發展趨勢。

延伸閱讀

鑫科財報／首季 EPS 0.09元

比亞迪4月銷量大增21%

因應關稅貿易挑戰 中鋼總座陳守道：攜手螺絲業轉型升級

輕巧冷水瓶 中鋼2025年紀念品

相關新聞

虎航第1季 EPS 2.05元 獲利增9.5%

台灣虎航（6757）昨日召開董事會通過2025年第1季財報，單季營收46.28億元，創下歷史新高，稅後淨利9.43億元並...

三洋電第1季 EPS 0.12元 業外報喜

家電大廠三洋電（1614）昨（2）日公布第1季財報，營收13.91億元，年增10.7%；營業毛利約2.21億元，年增1....

劍麟第1季 EPS 1.84元 接單看旺

劍麟（2228）昨（2）日公布第1季合併營收12.82億元，年增3.79％，受惠旗下膝蓋式及側邊安全氣囊與氣簾、預縮式安...

三商家購第1季 EPS 0.43元 拚展店

三商家購（2945）昨（2）日公布首季財報，首季營收為34.7億元，年增3.2%，稅後純益2,901.9萬元，約與去年持...

正隆進擊 擴增越南產線

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2025年受到川普上任的貿易政策衝擊，再加上傳統製造業受中國...

超商雙雄大搶冰品商機

進入立夏節氣，台灣正式開啟高溫模式，冰品戰線也隨之升溫。根據超商銷售觀察，氣溫每上升五度，冰品銷量便呈雙位數成長，面對龐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。