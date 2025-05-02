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福邦證股東會／配息1.09元、現金殖利率逾8.9％ IPO 目標5家以上

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
福邦證董事長黃炳鈞（左）、福邦證總經理陳松正出席2日福邦證股東會。記者高瑜君／攝影
福邦證董事長黃炳鈞（左）、福邦證總經理陳松正出席2日福邦證股東會。記者高瑜君／攝影

福邦證（6026）2日舉行股東會，會中通過2024年的盈餘分配案，每股現金股利1.09862357元，金額雖低於2023年，但也是史上第四高；以今日收盤價12.35元換算現金殖利率為8.89%，是第二高。

展望2025年，福邦證董事長黃炳鈞指出，雖然國際政經情勢不確定因素仍不見緩解，美國總統川普政策變化莫測，牽動全球經濟榮枯、資本市場波動，然唯一不變的是要設法讓自己如何在多變的環境下存活，而且要活得有品質。

福邦證總經理陳松正表示，在美國總統川普關稅政策之下，對後市雖不容太過樂觀，但中長線仍然看好台灣企業的競爭力。2025年IPO送件數目標5件~9件，SPO送件數目標10件、全年服務代理家數目標340家。面對充滿機會與挑戰的未來，福邦證仍將朝發展成為投資銀行型券商目標努力，追求各項業務穩定成長。

回顧2024年，福邦證堅持發展具投資銀行特色的專業證券服務業，加上秉持「專業、負責與熱忱」的經營理念。全年營運不受大環境波動影響，承銷、股代、經紀、及資產管理各項業務均顯著成長。2024年全年營收為11.52億元、稅前獲利5.23億元、稅後純益4.37億元，每股淨值14.42元。

在各項業務表現上，承銷部業務持續穩定發展，全年IPO送件數5件、SPO送件數22件，登錄興櫃3家、財顧案13件，且2024年榮獲證交所頒發之「攜手同行獎-證券承銷商」第一名及「推動創新獎」，兩項獎座；此外，在股務代理業務上也持穩成長，到2024年底代理家數達331家，全年淨增加19家；至於在經紀業務方面，2024年成交金額、融資餘額、獲利表現，也紛創新高紀錄。

投資銀行 美國 股東會

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