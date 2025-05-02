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富邦金每股配現金股利4.25元、股票股利0.25元 總計4.5元創歷史新高　

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金（2881）2日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。圖／富邦金控提供
富邦金（2881）2日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。圖／富邦金控提供

富邦金（2881）2日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利暨現金股利均創下歷史新高紀錄，總股利配發率41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。以富邦金2日收盤價85元估算，現金殖利率達5%。

富邦金控2024年稅後淨利為1,508.2億元，每股盈餘(EPS)10.77元，為金控業獲利雙冠王，並連續16年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。子公司富邦人壽2024年稅後獲利1,026.6億元、淨值6,138.5億元，均創歷年新高，在各項指標皆符合法令規範下，已於4月29日董事會通過盈餘分派，待主管機關同意後，預計上繳現金210億元。富邦人壽上繳現金股利後，2024年底資本適足率仍維持350%以上，顯示富邦人壽財務業務健全、資本水準充裕。

除了現金股利之外，富邦金控此次同時配發股票股利每股0.25元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。

富邦金控 股利

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