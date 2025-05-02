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王道銀配每股現金0.5元創上市來新高 股息殖利率超5%
王道銀行（2897）今天董事會決議通過去年盈餘分派每股配發0.5元現金股息，並維持多年來不配股票股利的傳統，現金股息水準為王道銀2017年股票上市以來的新高，以今天王道銀收盤價9.5元估算，現金股息殖利率達到5.26%。
王道銀2024年全年合併稅後淨利38.93億元，每股稅後純益（EPS）為1元，排除2022年底因租賃合併的一次性收益外，則2024年獲利與EPS均創歷史新高，EPS首次達到1元。法人預期王道銀可望配發每股0.5元現金股息，現金殖利率上看5%以上水準。今天王道銀董事會拍板股利，果然沒有讓市場投資人失望，每股配發現金股息0.5元，股利配發率50%，股息水準創下股票上市以來的新高。
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