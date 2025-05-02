三商家購財報／首季 EPS 0.43元 將持續展店

三商家購（2945）2日召開董事會並通過第1季財報，單季營收34.8億元，年增3.16%，稅後純益2,902萬元，年增0.17%，每股稅後盈餘為0.43元。

三商家購表示，旗下零售品牌「美廉社」積極推動加盟擴展策略，截至2024年底，加盟店占總門市數已達30%，為強化加盟誘因，公司業界首創「0元加盟」與「全分潤」制度，成功吸引創業加盟主。

在新業務方面，三商家購於2024年底正式啟動寵物品牌「寵物好事」的展店計畫，目前已有七家門市，並同步於美廉社通路導入寵物專屬貨架，擴大寵物零售布局，打造完整消費生態圈。

數位轉型部分，美廉社自2024年第4季起全面導入電子價卡系統，預計於今年7月前於全台門市安裝完成，預估每店每日可節省逾1小時人力工時，提升營運效率，同時預估電子價卡全年可減少碳排量。

美廉社表示，將持續投資物流的軟硬體，包含 WMS系統的優化及物流自動化設備的引入，減少人力成本並提升庫存管理的精準度，物流中心擴建預計於今年完工啟用，預計可胃納更多商品，有助未來門市數量擴展及差異化商品之推廣。