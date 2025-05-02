三商家購財報／EPS 0.43元 推動加盟拓點、商品差異化

三商家購（2945）2日召開董事會並通過114年第1季財報，第1季合併營收達新台幣34.8億元，稅後純益2,902萬元，年增表現穩健，每股稅後盈餘（EPS）為0.43元。

三商家購表示，旗下零售品牌「美廉社」積極推動加盟擴展策略，截至2024年底，加盟店占總門市數已達30%，為強化加盟誘因，公司業界首創「0元加盟」與「全分潤」制度，成功吸引創業加盟主。

在新業務方面，三商家購於2024年底正式啟動寵物品牌「寵物好事」的展店計畫，目前已有7家門市，並同步於美廉社通路導入寵物專屬貨架，擴大寵物零售布局，打造完整消費生態圈。

數位轉型部分，美廉社自2024年第4季起全面導入電子價卡系統，預計於2025年7月前於全台門市安裝完成，預估每店每日可節省逾1小時人力工時，提升營運效率，同時預估電子價卡全年減少碳排量7,000 tCO2e。

此外，證交所於4月30日公布第十一屆公司治理評鑑結果，三商家購表現大幅躍進，從原本位列上市公司組第51–65%區間，進步至第21–35%區間，一舉躍升兩個級距；同時，在市值未達50億元的類組中，更名列前2–10%，充分展現公司在公司治理方面持續精進的成果與承諾。