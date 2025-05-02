台灣虎航財報／第1季稅後淨利9.43億元、歷史同期新高 EPS 2.05元

台灣虎航（6757）2日董事會通過2025年第1季財報，第1季營業收入46.29億元，年增9.0%，創營收歷史新高，稅後淨利9.43億，年增9.5%，為歷史同期新高。每股稅後盈餘(EPS)2.05元，較同期增長6.8%。

台灣虎航3月董事會已決議配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。以近日收盤價計算，現金殖利率可望達7%，為近年國籍航空業之最。

惟近期發現有不法人士假借「台灣虎航」或「黃世惠董事長」之名義，在社群平台散布虛假的投資訊息。台灣虎航也嚴正聲明指出，台灣虎航或黃董事長並無經營任何個人投資理財相關的社群帳號或群組，也絕不會透過社群平台進行任何投資推薦或招攬。任何聲稱與台灣虎航或黃世惠董事長有關的投資訊息，皆為詐騙。呼籲所有民眾提高警覺，切勿輕信來源不明的投資資訊，更不要點擊任何可疑連結或提供個人資料。如您接獲類似訊息，請務必向165反詐騙專線查證，或至165反詐騙網站進行檢舉，以免受騙並維護您的權益。

展望第2季，日本自本周開始年度黃金周連假，這段期間有眾多日本家庭出遊。根據訂房網站近日公布的最新搜尋數據顯示，「台北」為今年日本家庭旅客最感興趣的前二名搜尋城市，顯示出台北對日籍旅客的吸引力持續上升中。且台灣虎航現飛航日本計有21個航點、共計營運往返台日間28條航線，除了台灣民眾外，也將成為日籍旅客的最佳選擇。

台灣虎航的第22個日本航點將於本(5)月29日開航，桃園-米子航線將帶著旅客直飛鳥取縣的米子鬼太郎機場，鳥取縣因《鬼太郎》作者水木茂及《名偵探柯南》作者青山剛昌聞名，被譽為「漫畫王國」，是動漫迷的朝聖地。除了動漫文化，鳥取縣還有「日本最美星空」、日本唯一的鳥取砂丘、皆生溫泉及大山國立公園等自然景觀，白天與夜晚皆充滿魅力，適合深度旅遊愛好者慢遊探索。