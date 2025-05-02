聚陽財報／首季毛利率攀升 EPS達5.15元創單季歷史次高

聚陽（1477）2日公告第1季財報，營收99.24億元，年增15.3%，營業利益15.8億元，年增16.9%，稅後純益12.7億元，年增13.6%，每股純益5.15元，創下單季歷史次高，僅次於2023年第3季。

聚陽第1季毛利率來到27.8%，較去年同期提升0.65個百分點，較去年第4季提升2.2個百分點，為近年單季新高。聚陽表示，第1季毛利率攀升主要是因客戶回補庫存需求攀升，公司得以挑單生產，同時產品組合優化，運動服比例上升，加上紅海船班運輸干擾結束，船期回穩，有助提高出貨效率，有利毛利率表現。另，首季匯兌利益約3,000多萬元，挹注業外收益。

展望後市，聚陽坦言，第3季接單尚未明朗，目前客戶多採短單策略，觀望美國關稅政策變化，尤其考量美國總統川普可能推動的新關稅措施，市場不確定性升高，使得品牌客戶對下半年下單保守。

聚陽表示，從在手訂單觀察，上半年接單與營運表現相對穩健，皆較去年同期成長，下半年則面臨高度變數挑戰，未來表現將高度取決於國際貿易政策走向。目前企業對政策調整難有主導權，需靜待國與國之間協商結果，對營運規劃形成不小壓力。此外，現階段無法預測下半年訂單是否能如期明朗化，將持續關注全球貿易環境與主要市場政策調整，審慎應對後續可能出現的市場變動。

聚陽董事長周理平在最新出爐的致股東報告書也提到，越南近年因去中化，成為外資及科技業投資重地，帶動當地工資、水電費、土地租金等成本費用上漲，促使成衣產區發展轉往其他國家例如印尼、孟加拉，甚至擴大對近岸生產、免稅產國的布局比重。此外，隨孟加拉、柬埔寨將分別於未來1~4年脫離最低度開發國家，屆時將失去產品出口關稅優惠，目前兩國皆積極和其他國家簽署貿易協定中，預計未來新一輪貿易協定也將牽動產區發展與客戶產國布局方向。