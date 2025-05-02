晶碩營收／4月年增近9% 擺脫首季陰霾、步入回升軌道

晶碩（6491）2日公告4月營收5.62億元，年增8.94%，成功扭轉今年前三個月營收連續年減的態勢。晶碩表示，首季為全年營運低點，主要受到中國大陸市場需求疲軟影響，不過，第2季起，受惠歐、日市場需求提升，營收有望轉為年增，全年營運則可望呈現逐季回升。

晶碩累計前四月營收21.56億元，年減3.81%，去年同期營收下滑幅度持續收窄。晶碩表示，今年營收目標仍將拚重返雙位數成長，第2季開始可見業績逐漸復甦，主要反映日本、歐洲市場矽水膠產品成長動能，下半年則旺季可期。尤其晶碩在歐洲將迎來新增客戶，矽水膠滲透率提升，加上高階光學鏡片出貨增加，全年成長幅度可望達三至五成。中國大陸市場重回成長難度則較高，主要因價格競爭持續，這也造成晶碩首季毛利率下滑。

晶碩矽水膠產品持續受到市場青睞，帶動公司積極擴產，主要生產基地大溪廠預計今年底前，月產能將從目前的300萬片大幅提升至1,000萬片，強化未來供貨能力。

晶碩預期，第2季營收將較首季成長5%至10%，有望逐步擺脫首季營運低點，帶動全年表現回溫。

在產品取證進度方面，晶碩去年已陸續取得日本矽水膠透片與彩片相關證照，並於今年第2季啟動鋪貨；矽水膠產品認證也持續推進，預計今年中可望取得美國證照，下半年完成台灣地區取證，並以2026年取得中國大陸證照為目標，加速拓展市場。