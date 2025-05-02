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台產股價再創波段高 周線收紅

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台產（2832）今年大方配息，再加上現金減資退還股東，合計配發5元現金股利。今早台產股價在金融股中領漲，盤中站上35.6元，再創波段新高，周線可望收紅。

台產高配息，即便今早股價創波段新高，但現金殖利率仍高達14%。減資後台產資本額由36.22億元，降至25.35億元。

台產首季本業表現亮眼。首季保險業務獲利達3.13億元，較去年同期成長13%。其中，損失率由去年同期的44.3%降至今年的41.7%，顯示承保績效穩健，成為公司整體獲利的重要支柱。

台產雖然在整體產險市場中的市占不高，卻憑藉穩健承保、精準投資與專注利基市場策略，實現高資產報酬率，以實質股利回饋股東，成為市場競爭激烈下脫穎而出的贏家。

減資 配息

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