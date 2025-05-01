中砂海外投資 看見成果

半導體材料暨再生晶圓廠中砂（1560）海外投資布局有成，今年第2季日本MKS、泰國MGT子公司挹注認列營收，法人看好收購後有望讓2025年營收成長幅度從個位數上修至雙位數。

中砂今年1月董事會決議以8.36億元收購日本三井金屬礦業集團（Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.）旗下二家子公司，分別為日本「三井研削砥石株式會社」（MKS）、泰國Mitsui Grinding Technology（Thailand） Co., Ltd.（MGT），擴大公司在汽車業務布局，並切入日本與東南亞市場。

法人分析，中砂今年第2季受惠先進製程所需要的鑽石碟與再生晶圓等產品因地震遞延至本季出貨，以及記憶體廠特殊晶圓製程需求成長，預期第2季營收可望雙位數成長，且產品組合持續優化。

中砂日前已公布財報，首季每股稅後純益1.96元，優於法人預期，包含業外匯兌利益3,200萬元以及所得稅率降低，投資抵減4,000萬元等加分項目。

中砂先前預期今年營運成長個位數至一成，包含ABD、DBU以及SBU等成長，而隨著海外子公司挹注認列，法人認為今年成長動能可望上修優於預期。

中砂創立於1953年，從傳統砂輪製造起家，隨台灣工業的發展延伸至光電、半導體用的鑽石砂輪產品，2000年開始將砂輪製造技術延伸至半導體用鑽石碟、將砂輪研磨技術運用到半導體矽晶圓的再生產業，並發展半導體級的真空吸盤與晶粒切割刀具，可以完整地提供半導體產業高端市場的需求，提升產品附加價值，已成為全世界半導體上、中、下游產業在研磨相關製程上不可或缺的治工具與耗材的重要夥伴。