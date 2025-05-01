亞德客目標價 喊到1,154元

亞德客-KY（1590）首季財報表現亮眼，每股稅後純益（EPS）為歷年同期新高，近日股價強勢，八家外資紛紛發布報告，其中野村、里昂、滙豐等三家調升目標價，野村從1,138元調升至1,154元，並且維持「買進」評等，為目前目標價中最高的外資。

另外，里昂目標價從995元上調至1,050元、評等「優於大盤」；滙豐是1,040元上調至1,050元，評等由「持有」調升至「買進」。

下調目標價的則有，小摩從1,250元下調至1,075元，評等維持「優於大盤」，大和從1,260元下調至1,100元，評等「買進」。

花旗、瑞銀、高盛則是維持目標價1,050元、936元、1,060元，評等分別為「買進」、「中立」、「買進」。

亞德客公布2025年第1季營收為80.96億元，季增6%、年增12%，優於預期。主要在應用領域如汽車、電池與機械工具等出貨年增表現優於預期。每股純益9.68元，則主要受惠於業外收益貢獻。

野村指出，4月營收在3月月增16%基礎上，日出貨量持續改善，預期4月整體營收至少與3月相近。

野村表示，展望2025年整年，對其營收表現有信心，不過預期將年增低雙位數百分比，並維持營業利益率目標30%。

在細產業展望上，電子業受惠客戶新機種發表與規格升級，預期將達到雙位數年增幅，汽車與傳統產業營收亦預期將有正成長，電池相關需求預期2025年將恢復成長。

另外，野村指出，在線性滑軌業務方面，2025年外銷目標維持在人民幣6億元，預期全年銷售將呈逐季成長。

在價格與庫存策略上，亞德客定價策略具彈性，同時將推出更多高毛利新品。今年首季期末庫存天數為134天，公司預計在今年第2季將提升產能利用率。