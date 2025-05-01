燁興盤元線材價格 轉弱

不銹鋼盤元線材廠燁興（2007）昨（1）日起盤價下跌，304系盤元每公噸調降1,000元，400系維持平盤，316系附價調降1,000元。燁興營運陷入低潮，長期虧損的情況短期難解，需有效振衰起敝提升競爭力。

燁興表示，考量市場仍在觀望美國加徵關稅後的需求變化，並適時反映原物料及生產成本的漲跌，最新盤價內銷碳鋼盤元維持平盤，不銹鋼盤元適度調降。

上市不銹鋼廠主管表示，不銹鋼盤元線材市場陷入產銷困局，尤其中國大陸產能持續擴張，年產量已突破4,000萬公噸，加劇全球供需失衡。東南亞地區也湧入大量低價產品，壓縮價格空間，加上終端應用產業如汽車零件與建築五金需求減弱，導致訂單減少。

外部因素加上多項指標顯示，燁興營運長期在獲利線以下，積極進行轉型，於屏南廠區進行建設，並投資酸洗線及品檢包裝線設備，期待可提升整體生產效率。

另一方面，產品面重視開發高附加價值的特殊合金線材，應用於半導體與醫療器材領域，以提升毛利結構。同時拓展東歐、中東等新興市場，降低對中國大陸的依賴，進一步分散風險。

國內不銹鋼盤元線材產業面臨嚴重的產能過剩問題，鋼鐵公會統計，目前產業平均產能利用率僅維持在65%上下，燁興面臨高端市場技術門檻高、設備升級資本支出龐大、人才培育斷層等問題，都是嚴峻挑戰。