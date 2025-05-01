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貨櫃三雄 亞洲線報佳音

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃亞洲區間物流需求熱絡，長榮 （2603）、陽明及萬海亞洲區間航線營收報佳音，據統計，今年累計前四個月亞洲區間航線的運費都比去年同期成長三到四成，加上貨量充足，預期將貢獻貨櫃三雄本季營運。

法人分析，上述三家業者的亞洲區間航線約占營收大約三成，將成為支撐第2季營收、獲利維穩的重要支柱。

航運業者分析，美國對全球發動關稅戰後，整體而言目前只有美西、美東受到非常大的影響，其他航線都還好，目前是屬於淡季，歐洲線的運價表現較低迷，然而近洋線的跟去年同期相較，累計前四個月運價成長至少三到四成，越南、泰國、印度及印尼等貨量都表現不錯。

三大海運業者近日證實，2025年長約簽價價格及數量都也比去年同期好，美國線長約漲幅較去年同期成長逾三成，代表長期市場需求還是存在、是一個正向訊號。貨櫃三雄長榮、陽明及萬海認為，亞洲區市場貨量今年以來都表現蠻熱絡。

營收 航線 貨量

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