旅行社進擊 攻暑假商機

旅行社布局暑假旺季起跑，利基商品搶市。雄獅（2731）、旅天下及易遊網三大業者針對利基型市場需求，針對暑期旺季著手催買氣，除了可望推升下半年營運外，雄獅總經理黃信川透露，利基市場訂單已經排到明年3月。

在做法上，今年雄獅集團包括旅天下，兩家積極布局夏季旅展，都推出不到萬元遊的吸客方案，強攻利基型市場；另外，易遊網則以「雙軸布局」瞄準Z世代客群，也有意搶攻暑期商機。

關稅戰疑雲逐漸淡化，出遊意願轉強，雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，隨著近期市場已經陸續消化關稅的影響，依舊看好暑期旅遊商機，利基型市場瞄準全球鐵道旅遊商機，近年來鐵道觀光逐漸被消費大眾接受，鳴日廚房行程Q3正式啟航，去年鐵道旅遊海、內外品營收約4億-5億元，今年目標要達8億元。

黃信川觀察，當前客製小包團、迷你包團愈來愈多，因此該公司也持續以創新跟思維貼近市場；出國的旅遊市場呈現「超前部署」趨勢，尤其長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，其中北歐極光訂單能見度已到明年3月，雄獅今年的銷售業績很有信心，目前重心都已經開始布局到明年第1季。

旅天下「你的旅遊好鄰居」之精神服務客人，2025年門市加盟與產品加盟皆突破70家，成為全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。

2025年易遊網「雙軸布局」策略，Y世代核心客群仍為品牌穩定主力，而Z世代客群成長快速、消費潛力後勢看漲。

雄獅旅遊及旅天下都同步表示，吸引觀望客人下訂，即日起推出線上旅展，至5月30日舉辦夏季線上旅展吸引觀望買盤搶好康；祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品。至於旅天下自即起至5月26日於官網、全台門市同步舉辦「樂在當夏」旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折1.5萬」、「周周搶購」三大優惠，凡下單即贈JetFi eSIM等優惠。