快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

旅行社進擊 攻暑假商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

旅行社布局暑假旺季起跑，利基商品搶市。雄獅（2731）、旅天下及易遊網三大業者針對利基型市場需求，針對暑期旺季著手催買氣，除了可望推升下半年營運外，雄獅總經理黃信川透露，利基市場訂單已經排到明年3月。

在做法上，今年雄獅集團包括旅天下，兩家積極布局夏季旅展，都推出不到萬元遊的吸客方案，強攻利基型市場；另外，易遊網則以「雙軸布局」瞄準Z世代客群，也有意搶攻暑期商機。

關稅戰疑雲逐漸淡化，出遊意願轉強，雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，隨著近期市場已經陸續消化關稅的影響，依舊看好暑期旅遊商機，利基型市場瞄準全球鐵道旅遊商機，近年來鐵道觀光逐漸被消費大眾接受，鳴日廚房行程Q3正式啟航，去年鐵道旅遊海、內外品營收約4億-5億元，今年目標要達8億元。

黃信川觀察，當前客製小包團、迷你包團愈來愈多，因此該公司也持續以創新跟思維貼近市場；出國的旅遊市場呈現「超前部署」趨勢，尤其長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，其中北歐極光訂單能見度已到明年3月，雄獅今年的銷售業績很有信心，目前重心都已經開始布局到明年第1季。

旅天下「你的旅遊好鄰居」之精神服務客人，2025年門市加盟與產品加盟皆突破70家，成為全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。

2025年易遊網「雙軸布局」策略，Y世代核心客群仍為品牌穩定主力，而Z世代客群成長快速、消費潛力後勢看漲。

雄獅旅遊及旅天下都同步表示，吸引觀望客人下訂，即日起推出線上旅展，至5月30日舉辦夏季線上旅展吸引觀望買盤搶好康；祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品。至於旅天下自即起至5月26日於官網、全台門市同步舉辦「樂在當夏」旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折1.5萬」、「周周搶購」三大優惠，凡下單即贈JetFi eSIM等優惠。

布局 旅展 雄獅

延伸閱讀

2美籍遊客闖阿里山林鐵軌道 每人最重裁罰5萬

雲品：關稅戰…另一場疫情

魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客違法來台 100萬元交保頻喊冤

魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客非法來台 北檢漏夜偵訊

相關新聞

亞德客目標價 喊到1,154元

亞德客-KY（1590）首季財報表現亮眼，每股稅後純益（EPS）為歷年同期新高，近日股價強勢，八家外資紛紛發布報告，其中...

中砂海外投資 看見成果

半導體材料暨再生晶圓廠中砂（1560）海外投資布局有成，今年第2季日本MKS、泰國MGT子公司挹注認列營收，法人看好收購...

燁興盤元線材價格 轉弱

不銹鋼盤元線材廠燁興（2007）昨（1）日起盤價下跌，304系盤元每公噸調降1,000元，400系維持平盤，316系附價...

貨櫃三雄 亞洲線報佳音

貨櫃亞洲區間物流需求熱絡，長榮（2603）、陽明及萬海亞洲區間航線營收報佳音，據統計，今年累計前四個月亞洲區間航線的運費...

旅行社進擊 攻暑假商機

旅行社布局暑假旺季起跑，利基商品搶市。雄獅（2731）、旅天下及易遊網三大業者針對利基型市場需求，針對暑期旺季著手催買氣...

華南金股利1.35元 19年新高 分配率達八成 股息殖利率約4.7%

華南金公布2024年股利，每股配發1.25元現金、0.1元股票，總股利1.35元，現金股息與總股利同寫19年新高紀錄，盈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。