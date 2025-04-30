燁輝5月內銷價開平盤

主力單軋廠燁輝（2023）昨（30）日開出新盤價，受到關稅貿易戰影響，5月內銷平盤，6月外銷每公噸跌20美元，以停、看、聽的基調，應對鋼市未來發展。

燁輝表示，全球經貿因貿易衝突充滿變數，不論是25%鋼鋁稅、針對各國的平衡稅，汽車、晶片等課稅，都將重塑全球供應鏈，各國關稅壁壘加高加深，台灣對大陸熱軋立案調查傾銷，冷軋鋼品反傾銷箭在弦上。

燁輝指出，IMF下修全球今年經濟成長預測0.5%至2.8%，為新冠疫情爆發來最低。

另美國下調0.9%至1.8%，大陸下調0.6%至4%，估算美國陷入衰退機率升至37%。但台灣經濟成長預測則上修0.2%至2.9%，高於全球平均。台綜院公布電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈，受惠市場預期心理帶動下，產業用電維持成長，高壓以上產業用電量成長0.15%，顯示經濟韌性。