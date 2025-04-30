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三福化第1季 EPS 1.1元 兩業務加持

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

三福化（4755）第1季獲利1.1億元，年減0.5%，每股純益1.1元。展望今年營運前景，法人看好該公司新興化學品和先進封裝材料區塊業務向上發展，可為營運進一步加持。

法人表示，三福化新興化學產品IC級純化顯影劑第1季導入較多半導體業者成熟製程，挹注新興化學品提振良好成長動能，加上部分顯影劑回收工程遞延至2月陸續認列進帳，為業績加分。

依據該公司第1季財報數據，單季營收為11.63億元，相較去年同期的11.32億元，成長2.8%；稅後純益達1.1億元，比去年同期的1.11億元，減少0.5%，每股純益1.1元。

法人並認為，半導體客戶對CoWos需求不減，且應用客戶增加，三福化今年CoWos化學材料出貨將有高度成長力道，加上半導體級顯影劑送樣認證，在下半年陸續開始出貨，預期營運往上發展。其中，半導體營收占比有望由20%推升達25至30%。

三福化在另一個主力產品PHBA（對羥基苯甲酸）客戶群的優勢，也有助於維持營運動能；PHBA產品主要應用於5G軟板用LCP（液晶高分子）材料的中間體。隨著5G基礎建設持續擴展，LCP市場需求可望穩定成長。

5G 半導體 營收

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