統一超旗下電子支付打入韓國
統一超（2912）愛金卡旗下服務icash Pay宣布，於5月1日攜手財金公司開通「韓國跨境支付」功能，將是全台首家透過TWQR前往韓國支付的電子支付業者。
愛金卡表示，用戶只需攜帶手機，無需兌換韓元現金，即可在韓國三大超商CU、7-ELEVEN、GS25，連鎖超市emart、現代、新世界免稅店，以及連鎖咖啡廳Ediya Coffee，甚至人氣文創品牌Wiggle Wiggle等26萬家實體商店使用icash Pay進行支付，並且免1.5％海外交易手續費，提供用戶更便利的支付體驗。
赴韓旅遊人次逐年增加，瞄準龐大的旅遊商機，愛金卡表示，icash Pay開通韓國TWQR掃碼購物服務後，透過icash Pay帳戶餘額或是連結銀行帳戶付款就能進行韓國跨境交易，目前icash Pay可支援連結中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行、第一銀行及中華郵政等18家銀行帳戶付款，免收1.5％海外交易手續費，消費時將直接顯示台幣金額，並即時帳戶扣款。
統一超指出，自2023年7-ELEVEN推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，推出以來吸引超過15萬人次使用。
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