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達麗推案腳步不停歇

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

達麗（6177）昨（30）日召開法說會，達麗指出，儘管近期房市震盪，但今年仍會如期推出四大案，推案量近228億元，完工量則達百億元，未來將持續積極參與公辦都更、捷運聯開案等，看好市場長期有剛性需求，對房市看法並不悲觀。

達麗近年積極朝多元化土地開發模式發展，手握多筆個案，包括高雄黃線Y18站／橘線O10站聯開案、左營眷村公辦都更、屏東火車站公辦都更、台南市平實重劃區等。

達麗指出，今年推案量228億元，短中長期的目標是年年可以推案量達200億元以上，2028年後預計還有11個儲備個案，範圍遍布雙北、新竹、台中、台南、高雄及屏東，總銷達1111億元，未來動能無虞。

完工量方面，達麗未來三年進入完工交屋如入帳期，今年預計完工個案有兩個，包括完銷的「達麗天蒔」及銷售達75％的「達麗世界仁」，完工量約126億元。

公辦都更 房市 重劃區

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