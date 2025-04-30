快訊

拍板定案！傳美烏最快今簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

五一前來一波！27共機出海 配合共艦「聯合戰備警巡」

楊丞琳強硬反擊沒在怕 Makiyo再爆她當年男友是阿Ben

達麗法說會／2025年如期推案 未來3年完工量皆達百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
達麗30日召開法說會，圖左至右依序為達麗建設發言人廖政雄、達麗建設總經理李堯芳、達麗建設財務長黃志銘。記者朱曼寧／攝影
達麗30日召開法說會，圖左至右依序為達麗建設發言人廖政雄、達麗建設總經理李堯芳、達麗建設財務長黃志銘。記者朱曼寧／攝影

達麗（6177）30日召開法說會，達麗指出，儘管近期房市震盪，尤其是川普關稅衝擊購屋信心，但今年仍會如期推出4大案，推案量近228億元，完工量則達百億元，未來將持續積極參與公辦都更、捷運聯開案等，看好市場長期有剛性需求，對房市看法並不悲觀。

達麗近年積極朝向多元化土地開發模式發展，手握多筆個案，包括高雄黃線Y18站/橘線O10站聯開案、左營眷村公辦都更、屏東火車站公辦都更、台南市平實重劃區等。

達麗指出，今年推案量228億元，短中長期的目標是年年可以推案量達200億元以上，2028年後預計還有11個儲備個案，範圍遍布雙北、新竹、台中、台南、高雄及屏東，總銷達1,111億元，未來動能無虞。

完工量方面，達麗未來3年進入完工交屋如入帳期，今年預計完工個案有2個，包括完銷的「達麗天蒔」及銷售達75％的「達麗世界仁」，完工量約126億元；2026年完工個案3案，為「達麗未來市」、「達麗冶翠」、「達麗河蘊」，完工量共164億元；2027年則有「達麗雙子星」、「達麗新高鐵」、「達麗世界學」，完工量180億元。

近期房市受到打房、川普關稅戰等影響，部分建商開始打出「讓利價」，現場被法人問到是否也會跟進，達麗表示，目前公司的預售案不會折價，但是新成屋與多數建商一樣，會以送家電、輕裝修等去回饋消費者。

達麗指出，目前觀察到川普關稅戰確實衝擊到購屋信心，猶豫期間拉長，若以區域來看，雙北市因價格高，加上市場仍有房貸難貸的狀況，因此買氣較冷，中南部則相對較好，旗下個案陸續都有成交，整體而言，雖然房市短期買氣受到衝擊，但影響房市最大的關鍵還是利率與總體經濟成長，長期來看，市場首購、換屋等剛性需求仍然存在，不至於悲觀看待。

公辦都更 川普 房市

延伸閱讀

川普恐對北京發動「代理人戰爭」 學者：台海比較危險

身為猶太人卻遭解雇 川普將賀錦麗夫婿逐出大屠殺紀念館委員會

川普關稅政策衝擊！哈德遜研究所前總裁：台灣做得愈多 美國愈容易提供支持

川普關稅變行銷利器：催促消費者趁漲價或缺貨前快快下手

相關新聞

新冠＋麻疹夾擊 防疫概念股掀漲停潮

疾管署表示，國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，此外，麻疹疫情創下6年新高，引爆防疫概念股追價買盤熱情。

三陽拚現代汽車銷售

三陽（2206）車市逆勢突圍、拚創佳績，旗下轉投資事業南陽實業代理的現代汽車預期，2025年新車銷售目標2.4萬輛，將較...

中碳首季 EPS 0.94元 產銷可期

中碳（1723）昨（29）日董事會通過今年第1季稅後純益2.1億元，年減27%；第1季每股純益（EPS）0.94元。中碳...

燁聯、華新5月開跌盤

不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（29）日開出5月盤價，燁聯300系列每公噸跌1,000元，400系維持平盤，華新3...

大山首季 EPS 1.06元

線纜績優生大山（1615）昨（29）日公告2024年股利與首季財報，董事會決議，2024年盈餘擬配發每股現金股利2元、股...

豐興第1季每股賺0.81元 擬買土地

豐興（2015）昨（29）日董事會通過，今年第1季稅後純益4.7億元，年減26%，單季每股純益0.81元。豐興將參與土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。