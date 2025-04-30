達麗法說會／2025年如期推案 未來3年完工量皆達百億元

達麗（6177）30日召開法說會，達麗指出，儘管近期房市震盪，尤其是川普關稅衝擊購屋信心，但今年仍會如期推出4大案，推案量近228億元，完工量則達百億元，未來將持續積極參與公辦都更、捷運聯開案等，看好市場長期有剛性需求，對房市看法並不悲觀。

達麗近年積極朝向多元化土地開發模式發展，手握多筆個案，包括高雄黃線Y18站/橘線O10站聯開案、左營眷村公辦都更、屏東火車站公辦都更、台南市平實重劃區等。

達麗指出，今年推案量228億元，短中長期的目標是年年可以推案量達200億元以上，2028年後預計還有11個儲備個案，範圍遍布雙北、新竹、台中、台南、高雄及屏東，總銷達1,111億元，未來動能無虞。

完工量方面，達麗未來3年進入完工交屋如入帳期，今年預計完工個案有2個，包括完銷的「達麗天蒔」及銷售達75％的「達麗世界仁」，完工量約126億元；2026年完工個案3案，為「達麗未來市」、「達麗冶翠」、「達麗河蘊」，完工量共164億元；2027年則有「達麗雙子星」、「達麗新高鐵」、「達麗世界學」，完工量180億元。

近期房市受到打房、川普關稅戰等影響，部分建商開始打出「讓利價」，現場被法人問到是否也會跟進，達麗表示，目前公司的預售案不會折價，但是新成屋與多數建商一樣，會以送家電、輕裝修等去回饋消費者。

達麗指出，目前觀察到川普關稅戰確實衝擊到購屋信心，猶豫期間拉長，若以區域來看，雙北市因價格高，加上市場仍有房貸難貸的狀況，因此買氣較冷，中南部則相對較好，旗下個案陸續都有成交，整體而言，雖然房市短期買氣受到衝擊，但影響房市最大的關鍵還是利率與總體經濟成長，長期來看，市場首購、換屋等剛性需求仍然存在，不至於悲觀看待。