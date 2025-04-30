統一超財報／首季 EPS 2.79元 持續優化數位、物流與展店

統一超（2912）30日發布2025年第1季財報，首季稅後純益28.9億元，年減1.7%，每股稅後純益2.79元。

在台灣7-ELEVEN及轉投資事業共同努力下，包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一精工、悠旅生活(星巴克)等，統一超商2025年度第1季合併營收達846.41億元，較去年同期成長4.4%，創歷史同期新高紀錄。

台灣7-ELEVEN以創新、精業、整合深耕在地，串聯線上線下豐富銷售管道，深耕OPENPOINT點數生態圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、甜點及零食等均表現亮眼，有效挹注營收。獲利方面，合併稅後淨利34.02億元，每股稅後盈餘2.79元，持續優化數位布局、物流建置與海外展店，奠定長期穩健成長基礎。展望第2季，持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，整體營運穩健。

台灣7-ELEVEN持續滿足1,850萬會員多元生活需求，藉由「會員」、「點數」、「支付」三策略，全台門市波段式推出節令、春季限定全店滿額立折與加贈點活動，透過OPENPOINT行動隨時取的多元商品組合、把握生活商機，OPENPOINT APP推出點數投籤抽藝人見面會、運動賽事、3C手機等，深受會員歡迎，今年第一季已近20萬人次參與，全新數位生活服務平台uniopen亦不定期推出活動，滿足會員的食衣住行育樂需求，持續貼近會員各式消費日常，會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN鮮食架構全台最綿密的生活美食服務平台，藉由「星級美味」、「跨界聯名」、「在地採購」三大做法，帶動相關類別成長1成。「星級美味」攜手星級主廚、名店餐廳開發「星級饗宴」新春及節令應景聯名餐點，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」逾3千間門市設置冷藏專區，強化蔬素食採買便利性；「跨界聯名」超商鮮食、烘焙持續開發話題新品推升買氣；「支持在地」與在地農民契作生產，導入「蒸玉米」販售，助攻自助熱食區業績成長。此外，全台已超過5千多間門導入甜點專櫃販售，LADEARS自有甜點品牌開發多款獨家新品及進口商品結構，價格合理、購買方便帶動銷售穩定成長。

台灣7-ELEVEN打造全台服務據點最密集的24小時現做飲品服務平台，深耕CITY系列咖啡與茶飲品牌，帶動類別業績成長近1成。因應市場趨勢滿足不同消費者需求，CITY TEA現萃茶主打24小時都能喝到品質穩定的好茶，導入單萃機杯杯現萃，店鋪突破3,000店，更晉升十億元級自有品牌，去年起更推出「不可思議茶Bar」全新品牌，推出手搖飲飲品，平均帶動單店銷售成長六倍；CITY CAFE擴大濃萃咖啡與茶拿鐵市場及深耕CITY PRIMA精品咖啡品牌持續強化風味並推出集點活動，創新生活體驗。

台灣7-ELEVEN觀察2025年第1季精省抗漲、連假出遊熱潮為消費趨勢，掌握農曆春節、開工開學、換季採購商機，並瞄準「精省消費」心態，每週推出「超值五六日」活動及全台逾400家門市設有「量販用品專區」，不定期提供優惠價及消費回饋；網路熱門討論的雪淋霜、酷聖霜與思樂冰持續推陳出新；整合集團資源推動「高雄櫻花季」創造主題活動商機；國道服務區業績暢旺，尤以去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，連假與節慶商機帶動商場業績持續穩健成長。

統一超商更持續深耕企業永續領域，今年已連續4年參與響應全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」，且是第2年取得世界自然基金會(WWF)「Earth Hour地球一小時」官方授權持續擔任台灣主辦方之一。今年廣泛邀請政府單位及企業永續夥伴們共同倡議，包括環境部、統一企業、7-ELEVEN、康是美與各大知名銀行等，更首度跨海邀請逾4,100家菲律賓 7-ELEVEN 門市共同參與，共約1.5萬個據點同時關燈，共計減少約150公噸(CO2e)的碳排放量，為「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動」。

邁入第2季，7-ELEVEN掌握清明、端午連假、媽祖遶境、母親節等商機，更首度推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」消費快速集點與多元品牌優惠等，升級會員購物體驗，線上線下持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。