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新冠＋麻疹夾擊 防疫概念股掀漲停潮

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

疾管署表示，國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，此外，麻疹疫情創下6年新高，引爆防疫概念股追價買盤熱情。

30日多頭瞄準疫苗、檢測、醫材、藥局通路等族群，盤中恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）、合世（1781）高掛漲停，高端疫苗（6547）、康那香（9919）也一度亮紅燈，國光生（4142）、東洋（4105）、優盛（4121）則是攜手攻高，整體氣勢相當旺盛。

疾管署29日表示，據統計，4月22日~4月28日新增21例新冠併發重症本土病例及7例死亡病例，重症病例數及死亡病例數均較前一週增加；自2024年9月至2025年4月28日止，新冠併發重症本土病例累計600例，其中129例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，高峰可能落在5月或6月仍待觀察，疾管署提醒民眾不可掉以輕心，並呼籲尚未接種新冠疫苗者，尤其為具重症風險因子之高風險族群儘速接種疫苗，以降低重症或死亡發生風險。

此外，2025年截至4月28日，累計32例麻疹病例，其中12例為國內感染病例，另20例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

國際間麻疹疫情也處於高峰，今年至4月下旬，越南北部地區累計已達8.1萬例，而印度、印尼等亞洲國家報告2500餘例至2萬餘例間，北美洲疫情也很嚴峻。

疾管署表示，麻疹傳染性極高，潛伏期約7至18天，最長可達21天，國人自越南等流行地區返國，如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估，返國3週內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

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