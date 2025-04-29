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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

中砂財報／上季EPS 1.96元 本季營收挑戰同期新高

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體材料暨再生晶圓廠中砂（1560）今（29）日公布第1季財報，單季歸屬母公司業主淨利為2.86億元，創2023年第3季以來新高，季增19.4％，年增11.3％，每股純益1.96元。

中砂財報顯示，首季合併營收17.7億元，季減3.4％，年增11.1%；毛利率30.9％，與前一季持平，年減1.5個百分點；營益率15.9%，季減0.1個百分點，年減0.5個百分點。

中砂持續擴產，預期第3季起12吋晶圓總產能將達33萬片，並計畫於明年下半年進一步擴產至40萬片，強化供應能力。

展望後市，中砂指出，砂輪事業今年營收可望明顯優於去年，展現成長動能。鑽石碟產品因應客戶需求擴增，最大月產能已提升至5萬片，預期足以支應年底出貨高峰。

中砂 晶圓廠

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中砂：2奈米鑽石碟出貨逐季增 砂輪事業營收看旺

達發第1季EPS 4.36元 信義0.12元

東科第1季EPS 2.5元 鈺太2.05元

中光電第1季EPS 0.05元 達運-0.03元

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