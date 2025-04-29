中碳首季 EPS 0.94元 產銷可期
中碳（1723）昨（29）日董事會通過今年第1季稅後純益2.1億元，年減27%；第1季每股純益（EPS）0.94元。中碳後續擴建高附加價值產品陸續上線，產銷前景看旺。
中碳公告，第1季累計營業收入16.9億元，營業毛利3.7億元，營業利益2.2億元，歸屬於母公司業主稅後純益2.1億元，單季基本每股稅後純益0.94元。
今年第1季中碳期末總資產112億元，期末總負債27億元，期末歸屬於母公司業主權益85億元。
法人表示，中鋼董事長黃建智親自兼任中碳新董事長，凸顯集團對中碳的重視，加上中碳技術與生產規模持續擴大，直接進取碳化矽半導體供應鏈，產銷新亮點受重視，未來競爭力將扶搖直上，中長期投資價值浮現。
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