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中砂：2奈米鑽石碟出貨逐季增 砂輪事業營收看旺

中央社／ 台北29日電

中砂今天預估，邏輯先進製程及記憶體客戶用鑽石碟持續成長，2奈米用鑽石碟出貨將逐季增加，今年砂輪事業營收將明顯成長。

中砂受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年營運，中砂指出，傳產機械工具機客戶需求將緩步回升，加上高階砂輪等需求增加，併購日本與泰國砂輪子公司4月開始貢獻營收，預期今年砂輪事業營收將明顯成長。

在鑽石事業，中砂指出，邏輯先進製程及記憶體客戶用鑽石碟持續成長，2奈米用鑽石碟將逐季增加。

在產能布局，中砂表示，鑽石碟單月最大產能已增加至月產能5萬顆，因應客戶今年需求。

在晶圓事業，中砂預估，今年再生及測試晶圓平均單價將與去年持平，今年第3季起總產能12吋將增加3萬片至33萬片，2026年第3季起再增加7萬片至40萬片總產能，今年中砂持續增加高階產品組合及特殊晶圓比重。

中砂下午也公布第1季財報，單季合併營收新台幣17.7億元，季減3.4%，年增11.1%，合併毛利率30.9%，較去年第4季持平、年減1.5個百分點，營業利益率15.9%，季減0.1個百分點、年減0.5個百分點，單季稅後獲利約2.86億元，季增19.4%、年增11.3%，每股基本純益1.96元。

中砂 營收

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