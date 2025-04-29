牧德財報／首季EPS 5.22 元 單季賺近去年全年

牧德（3563）今日召開董事會並經過會計師查核，公告 114 年第1季財務報表，每股獲利 EPS 為 5.22 元，較113年第1季 0.5 元，大幅成長 4.72 元。主要受惠於高階產品組合需求推升營收，促使毛利率大幅提升至近 65%，第一季獲利已接近去年整年獲利。

牧德表示，透過雙軌四線產品多元化發展，在整體接單能見度及經營績效相對穩健成長。由於客戶群訂單需求強勁，已經同步啟動第二生產基地，以滿足客戶交期及營收成長動能。

因應產業發展趨勢及營運規劃，牧德提到，董事會今日(4/29)通過將增加對大陸投資人民幣5,000 萬元，以期降低生產成本及強化競爭優勢。將於 5 月 29 日召開股東會。