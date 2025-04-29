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豐興財報／第1季稅後純益4.7億元 EPS 0.81元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）29日董事會通過，今年第1季稅後純益4.7億元，與去年同期6.4億元相比、年減26%，今年單季每股稅後純益0.81元。豐興並通過將參與土地標購案，並授權董事長全權處理投標事宜。

法人指出，政府打房影響營建業擴張，鋼筋等建築用鋼產銷連帶受抑制，由於第2季與第3季將面臨梅雨以及颱風等較多的天候變數，營建工地開工情況可能較不穩定，鋼筋與型鋼產銷進到調節期。

豐興29日董事會通過，今年第1季營業收入74.5億元，營業毛利8億元，營業利益5.7億元，第1季歸屬於母公司業主稅後純益4.7億元，基本每股稅後純益0.81元。豐興第1季期末總資產268億元，期末總負債60億元，負債比僅22%，展現優異的財務體質；豐興第1季期末歸屬於母公司業主權益208億元。

豐興 颱風

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