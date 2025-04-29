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亞德客財報／第1季每股純益9.68元 營收、獲利寫同期新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布第1季自結合併財報，合併營收80.96億元、年增12%，營業毛利35.74億元，營業利益22.72億元，稅前淨利24.65億元，合併稅後淨利19.35億元，合併稅後純益19.35億元、年增23.9%，每股稅後純益9.68元，營收、獲利雙雙改寫同期新高。

亞德客3月營收為35.06億元、年增20%，創單月歷史新高，年增20%。亞德客指出，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但公司對今年展望，較2月時更樂觀；目前接單金額持續大於出貨金額，印證公司推測的市場需求已逐步回溫看法。

展望未來，亞德客董事長王世忠表示，亞德客將持續擴大海外區域營運規模，積極擴充海外營運據點，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司。在新品布局方面，亞德客將再開發電動缸及滾珠螺桿等新品，擴大營運版圖。

亞德客將於5月21日舉行股東常會，王世忠在致股東報告書中指出，氣動元件市場自2024年已逐步回溫，亞德客不斷開發高毛利新產品、改善產品銷售組合、提升內部生產效率及降低成本，也持續拓展品牌形象，提高市占率支持營業額成長。

談到在台灣和中國大陸布局，王世忠指出，亞德客台南廠以及在台灣成立第二研發中心，發展高階氣動及電動產品元件，自製線性滑軌持續量產；在中國大陸持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率。

在海外布局方面，王世忠表示，計畫逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，擴大海外區域營運規模。在新產品規劃方面，亞德客未來將再開發電動缸及滾珠螺桿等新品，透過公司在中國及世界各地行銷體系代理其他自動化元件產品。

馬來西亞

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