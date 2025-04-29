小股東搶翻！華新股東會紀念品曝 網友：這米價值不斐
每年股東會紀念品都是股東們關心的重點之一。華新（1605）股東會紀念品出爐，今年將發放永續益田米一包，每包1000公克，股東持股不限股數，均予發放紀念品。
華新將於5月16日（五）召開股東會，若不出席股東會欲領取紀念品之股東，可於5月14日至5月15日上午9點至下午4點半，至台北市內湖區行善路398號9樓領取，紀念品每位股東限領一份。若採委託徵求人出席之股東，徵求股數限1000股以上，可於4月16日至114年5月7日（例假日除外）領取。
華新近年來的股東會大多都是發放白米一包，去年為千金米，因為實用的關係，頗受小股東們喜歡，華新指出，若紀念品數量不足時，將提供等值商品。
有趣的是，近期已有不少小股東領取到永續米，並在網上分享「捷運旁的路人還問我這是哪家送的米真棒」、「要領米要快唷，很多地方都沒有了」，也有網友回應「內行的路人，這包米價值不斐」、「這2年吃千金米配牛排已經存到130張了」、「昨天剛收到通知書，就說被領完了，怎麼會那麼誇張」。
華新近年深化高端產品應用領域及市場，積極整合產業及內部資源效益，提升國際競爭力，不過去年因為受到全球市場需求疲弱，讓不銹鋼上游原料及終端產品利潤受影響，使獲利下滑，2024年營收1,793億元，年減5.5%，稅後純益27.9億元，年減45.1%，每股純益0.69元，擬配發每股現金股利0.5元。
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