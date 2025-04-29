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不受關稅影響 法人看好這檔遊戲股今明年獲利成長動能

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

鈊象（3293）逾九成營收來自遊戲海外授權及網路遊戲APP，不受關稅議題影響，加上東南亞及美國市場持續成長把握度高，法人預期今、明年獲利均可維持20%以上成長幅度，給予「買進」投資評等。

投顧法人分析，鈊象從事商用遊戲機製造及網路遊戲開發，主要應用領域為線上遊戲、實體遊戲機台市場，知名自製遊戲IP包括「明星三缺一」、「金猴爺」、「滿貫大亨」、「金好運」、「金虎爺」等，擅長博奕遊戲，透過代理商將遊戲IP授權給全球博弈業者。

以市場來看，鈊象2024年東南亞營收占比44%、台灣27%、中國大陸12%、美國11%、其他6%，今年第1季東南亞已攀升至50%以上，法人看好當地文化迎合台灣博弈產品，遊戲消費力道強勁，且拓展至南亞市場代理商，未來仍有相當成長空間。

歐美市場部分，鈊象成功拓展更多美國代理商，且加拿大執照送審中，有機會於今年取得，法人評估將利於維持成長動能，至於美洲的Tada Gaming平台營收已自今年第1季開始貢獻。

法人指出，歐洲市場則透過遊戲供應商B2B品牌Tada Gaming平台進行推廣，替代理商開發在地博弈相關遊戲，透過送審新產品及拓展新的國家執照，以擴大市占率。

其中，英國及瑞典今年執照送審中，法人表示，按照進度流程，兩國取得執照機會高，並以英國為關鍵，主因在於英國為歐洲博弈規模最大市場，若成功跨越進入障礙，未來成長空間可期，歐美市場將成2026年主要動能。

博弈 東南亞 鈊象

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