多頭續追！安控族群7檔亮紅燈、2檔飆十年高

台股29日盤中受台積電（2330）再戰900元關卡帶動，大盤指數敲門20,200關，安控族群也由天鉞電（5251）、陞泰（8072）聯袂創近10年新高價帶隊喊衝，盤中奇偶（3356）、彩富（5489）、杭特（3297）、揚智（3041）、云辰（2390）等陸續亮紅燈，多頭氣勢續強。

天鉞電因近期成交量異常，自4月28日起降低融資比率一成，並提高融券保證金一成，但早盤仍快攻漲停鎖死在54元，衝上近10年最高價，漲停排隊買單仍有逾6,000張。

天鉞電受惠於代理日本 OPTEX 高階感測器及美國對等關稅提前拉貨潮，第一季營收達0.97億元、年增77.64%。天鉞電2025年成長動能之一來自於新產品貢獻，該公司取得日本 OPTEX 台灣區總代理資格，產品為高階感測器，主要應用於重要關鍵基礎設施或大型機構等門禁及安全感測，例如，機場、電廠或是高鐵站等重要場域。

陞泰29日安控人氣最旺個股，股價同樣快攻漲停鎖死在52元，改寫近10年新高，漲停買單還有逾9,000張在排隊。

陞泰為老牌安控廠，近年旗下半導體代理業務營收占比持續拉高，安控相關營收占比降至兩成。而在美中貿易戰持續下，安控產業有轉單商機，儘管近期美國對等關稅恐將衝擊各產業，不過陞泰指出，出貨美國的比重僅低個位數，因此安控事業影響不大，但占營收75%的半導體代理受總經環境影響更多，唯因有90天暫緩，第二季營運可望符合預期，並審慎觀察後市。

另，揚智近期與大宇資（6111）展開策略合作，進軍企業資安市場。大宇資斥資約5億元參與揚智私募，取得16.51%股權，雙方將整合 ASIC 設計與資安解決方案，可望打造「內容+終端+AI 晶片」的創新商業模式，開啟雙贏新局。揚智早盤爆量觸及漲停29.6元，表現搶眼。