台版霸王茶姬！UG 插旗海外、香港開5店 聯發國際股價飆

聯發國際（2756）旗下人氣新茶飲品牌「UG」將赴海外市場插旗，展開香港、美國、新加坡、馬來西亞等國際市場布局，其中，香港在5月底就會開出5家門店，成為UG跨出海外的第一站。聯發國際29日早盤股價表現強勁，股價一度攻頂，來到99.1元。

大陸茶飲品牌「霸王茶姬」近日在美股上市，不僅是赴美掛牌的中國茶飲第一股，掛牌首日股價飆漲更引發市場話題。

聯發國際旗下品牌「UG」，號稱台灣版「霸王茶姬」，主打東方茶文化與時尚潮流結合，並邀請人氣樂團告五人擔任代言人，強化年輕族群認同感。憑藉高顏值包裝與獨特茶飲口味快速累積高人氣，成為聯發國際積極拓展新成長曲線的重要引擎。

聯發國際表示，「UG」自去年7月開出，開店後就引爆話題，各店單日平均銷量皆突破1,300杯以上，日前更強勢進軍中南部，在嘉義、高雄連開2店，目前全台已經有8家直營店、4家加盟店共12家門店。

「UG」也憑著集團創始品牌「Sharetea 歇腳亭」的全球資源與平台，今年將在美國、香港及海外等市場拓展。公司將進行雙品牌的國際化布局，擴大營業效能，品牌能見度，還可有效降低管理成本，強化營運表現。

聯發國際表示，「UG」不只在台灣有亮眼成績，正準備在香港、美國及東協等多國陸續插旗，在全球多點開花的策略下，集團成長動能不致受到關稅因素影響，今年營收有機會挑戰集團新高。

近年來手搖茶飲業者積極前往美國布局，聯發國際創始品牌 Sharetea 目前在美國也有超過160店，公司表示，隨著近年面臨工資和經營成本拉升等外部挑戰、再加上品牌老化等議題，去年啟動全面性的整頓計畫，調整營運體質。首先實施落地經營戰略，公司聘請美國當地的營運和行銷主管，並培育在地化服務團隊，以此貼近市場，推動更在地的新品研發、行銷方針和門市拓展策略。不僅如此，導入展營合一的制度，提供加盟主更優質的輔導計畫，提升加盟主的信心。

至於關稅的影響，聯發國際表示，美國市場仍有極大開發潛力，而聯發國際為了因應美國市場雙茶飲品牌（Sharetea 及 UG）長期發展，在二年前就設立了自有倉儲及在地購銷系統，供應當地門店原物料需求，同時，門店所需原物料未來也可安排由中南美洲進口，因此並不會受到到此波對等關稅太大衝擊。