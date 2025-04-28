因應美中關稅戰！慶豐富啟動轉型應變三大業務 今年正向看待

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

因應美中關稅大戰，居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）啟動轉型應變，其中中國大陸廠區今年起主供IKEA客戶歐洲區域訂單，北美裁切工廠擴大供應電商快速裁切市場，就近提供銷售、服務。

法人指出，慶豐富今年實體零售代工、快速客製化、專業市場通路等三大業務展望皆正向，營收可望同步成長。而受惠線上電商通路客戶窗簾訂單備貨需求成長，慶豐富第1季合併營收11.88億元、年增6.3%，改寫歷年同期次高。

目前，慶豐富在彰化有2個廠區，生產主力在彰濱工業區，另一廠專注於全客製化產品；中國大陸廠因應美中關稅戰，轉型供應歐洲IKEA；越南2個窗簾廠、1個毛毯廠，毛毯廠今年小量生產；北美裁切廠供應電商快速裁切市場，銷售、服務團隊都在北美。

慶豐富指出，過去集團專注於製造，現轉型成全面性服務供給，包含產品設計、製造、商業模式運營、渠道開發，不著墨品牌。

其中，北美線上主流渠道2024年已達20個，目前平台數充足，而因應線上線下渠道整併（OMO）的趨勢，未來將以提高滲透率為策略，致力成為客戶自有品牌的主要供應商，並以數據進行品項管理輔助。

慶豐富表示，拓展渠道將以封閉式會員制、主要流量品牌的渠道為目標，如Walmart、COTSCO等會員制客戶都已接洽，期待進一步成為供應商。另外，慶豐富也已成為Walmart.com自有品牌供應商。

慶豐富表示，3月大型實體零售通路客戶部分訂單遞延至第2季出貨認列，整體營收表現，仍得益於線上電商通路今年起加大優惠活動，提高線上窗簾產品成交率，同步帶動旗下窗簾產品訂單出貨貢獻放大。

慶豐富第1季線上電商通路客戶銷售，占窗簾事業營收比重提升至27.6%，也助力首季營收寫下歷年同期次高佳績。

針對美國對等關稅新制，慶豐富說，今年除已將中國大陸廠區轉型供應IKEA客戶歐洲區域訂單需求，美國窗簾事業方面，也將發揮台灣、越南及亞特蘭大廠區供貨彈性調整，因應多元渠道客戶訂單服務。

針對美國銷售主力的產品，慶豐富亦規劃進行提高「美國產製」含量，有助於下降關稅新制對於營運的影響，並確保營運正向發展。

營收 關稅 電商

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