華南金每股配1.25元現金刷19年新高 現金殖利率飆4.7%

華南金（2880）公布2025年股利，每股配發1.25元現金、0.1元股票，總股利1.35元，現金股息與總股利同寫19年新高紀錄，盈餘分配率8成，以華南金28日收盤價26.45元估算，現金殖利率約4.7%，成為高殖利率概念股。

華南金從2021年（獲利年度）開始，就轉向以配發現金為主、股票股利為輔，以避免股本膨脹、稀釋每股獲利，也藉此拉高資本使用效率。

據數據顯示，華南金2022年配發2021年盈餘，是每股配發0.78元現金、2023年配發前一年度是略降到0.59元，2024年再拉高到1.2元，2025年最高攀升到1.25元，也是2007年、19年來新高紀錄。2006年是每股配發1.4元現金。

華南金2024年稅後純益231.33億元，每股稅後純益1.68元同寫史上新高，2025年總股利1.35元，盈餘分配率80.4%，與去年82%相去不遠。

華南金總經理李耀卿表示，2024年獲利創新高，股利一定會更好，維持現金股利為主，股票股利為輔，分配率貼近前一年的水準。昨公布總股利1.35元與法人預估相當。

華南金2025年分派2024年盈餘，每股配發1.25元現金、0.1元股票，合計1.35元股利，與去年相較，拉高每股配發0.5元現金，股票則維持0.1元。

目前14家金控中，除壽險金控雙雄、與新光金（2888）不配發股利外，其餘11家金控股利政策全數出爐。

這11家金控配發現金總額已達1,986.7億元，若以壽險金控雙雄去年配發的現金總額（兩家合計約619億元）來計算，保守2025年金控總配發現金總額已達2,600億元。

若壽險金控雙雄配發現金總額飛越去年，以2021年獲利年度最高峰（兩家合計約874億元）來看，全體金控配發現金總額可攀升到2,800億元，換言之，今年整體金控配發現金總額約落在2,600~2,800億元，再度寫史上新高紀錄。

金控史上前一次總配息高峰是2021年（獲利年度）總股息達2,357億元，2025年將超過此水準，再度改寫史上新高紀錄，逾600萬金控股的存股族，口袋將麥克麥克。