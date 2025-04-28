慶豐富轉型 三業務看俏

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

因應美中關稅大戰，居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）啟動轉型應變，其中中國廠區今年起主供IKEA客戶歐洲區域訂單，北美裁切工廠擴大供應電商快速裁切市場，就近提供銷售、服務。

法人指出，慶豐富今年實體零售代工、快速客製化、專業市場通路等三大業務展望皆正向，營收可望同步成長。而受惠線上電商通路客戶窗簾訂單備貨需求成長，慶豐富第1季合併營收11.88億元、年增6.3%，改寫歷年同期次高。

目前，慶豐富在彰化有二個廠區，生產主力在彰濱工業區，另一廠專注於全客製化產品；中國廠因應美中關稅戰，轉型供應歐洲IKEA。

越南則有二個窗簾廠、一個毛毯廠，毛毯廠今年小量生產；北美裁切廠供應電商快速裁切市場，銷售、服務團隊都在北美。

電商

延伸閱讀

花蓮林田山二期房舍修復 轉型文創新基地

陸汽車進口 大減近四成

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 免費登記

特別預算挹注產業非補貼 卓榮泰：用於研發轉型開發

相關新聞

華南金股利1.35元 19年新高 分配率達八成 股息殖利率約4.7%

華南金公布2024年股利，每股配發1.25元現金、0.1元股票，總股利1.35元，現金股息與總股利同寫19年新高紀錄，盈...

大同 衝刺新能源事業

大同（2371）將於5月27日舉行股東常會，董事長王光祥在新出爐的股東會營業報告書中指出，去年以不動產收益成功實現轉虧為...

興富發 斥資32億台中買地

興富發（2542）昨（28）日公告，代子公司博元建設，取得台中市西屯區文商段19、20地號土地共二筆，基地面積約1,13...

晶碩第1季EPS 6.27元 寫同期次高

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（28）日公告首季財報，單季營業利益4.3億元，年減27.1%，稅後純益4.89億元，年減...

豐興開平盤 市場不同調

豐興（2015）昨（28）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，但面對進口廢鋼價格下修，包括威致、易昇等多家電爐廠通知...

慶豐富轉型 三業務看俏

因應美中關稅大戰，居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）啟動轉型應變，其中中國廠區今年起主供IKEA客戶歐洲區域訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。