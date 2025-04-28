慶豐富轉型 三業務看俏
因應美中關稅大戰，居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）啟動轉型應變，其中中國廠區今年起主供IKEA客戶歐洲區域訂單，北美裁切工廠擴大供應電商快速裁切市場，就近提供銷售、服務。
法人指出，慶豐富今年實體零售代工、快速客製化、專業市場通路等三大業務展望皆正向，營收可望同步成長。而受惠線上電商通路客戶窗簾訂單備貨需求成長，慶豐富第1季合併營收11.88億元、年增6.3%，改寫歷年同期次高。
目前，慶豐富在彰化有二個廠區，生產主力在彰濱工業區，另一廠專注於全客製化產品；中國廠因應美中關稅戰，轉型供應歐洲IKEA。
越南則有二個窗簾廠、一個毛毯廠，毛毯廠今年小量生產；北美裁切廠供應電商快速裁切市場，銷售、服務團隊都在北美。
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