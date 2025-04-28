興富發 斥資32億台中買地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

興富發（2542）昨（28）日公告，代子公司博元建設，取得台中市西屯區文商段19、20地號土地共二筆，基地面積約1,135.74坪，交易總金額為32.09億元，換算每坪土地單價282.5萬元，交易人為自然人等六人。

興富發副總廖昭雄指出，此次購置的台中文商段土地為已經推案的「雍悅一方」，目前已售約九成，該案原先與地主洽談合建，但地主考量房市氛圍轉冷，加上經濟動盪，未來風險恐增大，因此與建商協議改成賣斷土地。

廖昭雄指出，目前集團庫存土地量達千億元，動能無虞，仍維持之前暫時不買素地計畫，僅會考慮都更、危老、合建等開發案，而今年也拿下南港2,700坪都更案，該案預計投入金額約93.55億元。

針對近期房市概況，興富發認為，現階段房市確實受到股市動盪，來客數較過去房市熱絡時，量減不少，房價方面，由於買氣降溫，預期今年會有議價空間。

房市 興富發 都更

延伸閱讀

興富發斥資32億買台中西屯千坪土地 公司：地主擔憂未來風險

高捷世運站東側A5公辦都更 打造半導體A辦園區

澤倫斯基準備放棄克里米亞？專家：情況複雜得多

偏鄉童學習科技說家鄉事 展現創意與韌性

相關新聞

華南金股利1.35元 19年新高 分配率達八成 股息殖利率約4.7%

華南金公布2024年股利，每股配發1.25元現金、0.1元股票，總股利1.35元，現金股息與總股利同寫19年新高紀錄，盈...

大同 衝刺新能源事業

大同（2371）將於5月27日舉行股東常會，董事長王光祥在新出爐的股東會營業報告書中指出，去年以不動產收益成功實現轉虧為...

興富發 斥資32億台中買地

興富發（2542）昨（28）日公告，代子公司博元建設，取得台中市西屯區文商段19、20地號土地共二筆，基地面積約1,13...

晶碩第1季EPS 6.27元 寫同期次高

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（28）日公告首季財報，單季營業利益4.3億元，年減27.1%，稅後純益4.89億元，年減...

豐興開平盤 市場不同調

豐興（2015）昨（28）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，但面對進口廢鋼價格下修，包括威致、易昇等多家電爐廠通知...

慶豐富轉型 三業務看俏

因應美中關稅大戰，居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）啟動轉型應變，其中中國廠區今年起主供IKEA客戶歐洲區域訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。