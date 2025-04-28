豐興開平盤 市場不同調
豐興（2015）昨（28）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，但面對進口廢鋼價格下修，包括威致、易昇等多家電爐廠通知用戶，廢鋼每公噸調降300元，隨著原料行情降價，鋼筋價格恐進一步承壓。
豐興協理莊文哲說，近期國際鋼鐵原物料行情有漲有跌，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼下跌為295美元，澳洲鐵礦砂由每公噸98.4美元漲至98.75美元。
面對行情變化，豐興昨天拍板廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤。廢鋼每公噸8,600元，鋼筋1.72萬元，型鋼2.4萬元。
雖然豐興極力穩盤，但市場實際交易狀況卻透露出不同訊息，包括威致、易昇等多家電爐廠已陸續通知客戶，將廢鋼採購價每公噸調降300元。
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