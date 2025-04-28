大同 衝刺新能源事業

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）將於5月27日舉行股東常會，董事長王光祥在新出爐的股東會營業報告書中指出，去年以不動產收益成功實現轉虧為盈後，未來營運重心將轉向核心的電力設備與新能源事業，藉此掌握國家能源轉型及電網升級帶來的龐大商機。

他強調，大同將會持續推進不動產開發事業，作為穩健的獲利貢獻來源，共同驅動集團整體成長。

王光祥指出，電力事業群將是今年的核心焦點。大同憑藉全台唯一能同時提供電力級變壓器與氣體絕緣開關GIS的整合製造商的獨特地位，將積極參與台電的電網強韌計畫。此外，再生能源併網、以及AI資料中心建置衍生的穩定電力供應需求，均為公司帶來可觀的設備商機。

其中，具體計畫包括擴充特高壓電纜產能，將新建345KV廠房與產線。

大同並將鞏固智慧電表市場的領導地位，目前大同智慧電表台灣市占率已逾三成，將拓展至東協等海外市場。

新能源事業群亦是大同發展重點，將持續擴展太陽能光電系統建置，目標於2025年底累計容量達370MW（百萬瓦）。

大同 太陽能 股東會

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