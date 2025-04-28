信義財報／首季每股純益0.12元 擬發無擔保公司債、額度50億內

信義房屋（9940）28日公告首季財報，受到去年第3季央行祭出第七波信用管制措施影響，公司單季營收僅達22.12億元、年減約30%，營業毛利為4.67億元，營業利益僅0.3億元，稅後純益約達0.91億元、年減80.2%，每股純益約0.12元、低於去年同季的0.62元。

信義房屋今董事會同步決議發行不超過50億元額度的無擔保普通公司債，用於償還銀行借款或充實營運資金。

信義房屋今年每股擬配發現金股利1.8元，依28日收盤價28元計算，現金殖利率約6.4%；信義房屋將在5月21日舉行股東會。

展望2025年，信義房屋指出，今年銀行房貸雖不若前一年緊俏，但低利率時代已過，只有新青安、首購族房貸條件較不受影響，今年整體住宅市場就是回歸剛需自住買盤為主流。