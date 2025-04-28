國建擬配息1元、現金殖利率5.3％ 第1季 EPS 0.17元

國建（2501）28日公告，董事會決議2024年盈餘擬配發每股現金股利1元，以28日收盤價18.75元計算，現金殖利率5.3%。另，第1季稅後純益1.93億元，年減64.8%，每股純益0.17元。

國建2024年有3案完工，完工量約92億元，稅後純益15.77億元，年減27.1%，每股純益1.36元。

國建指出，今年預計有5案可完工入帳，合計分回總銷約159億元，此外，北、中、南均有推案儲備，儲備量約600多億元，營運動能無虞。

展望未來，國建認為，觀察到市場有其需求面，主要是家戶人口比逐年減少，住宅的剛性需求依然存在，加上通膨問題仍然存在，也會推升置產需求，對今年的看法是「中性偏樂觀」，至於房價上，由於仍有一定的營建成本，土地成本也難以降價，預估房價不會跌，若有降價，大概就是零星個案。