永信建財報／第1季獲利2.94億元、年減72.4% EPS 1.35元
永信建（5508）28日公告今年第1季財報，單季稅後純益為2.94億元，年減72.4%，每股純益1.35元。而該公司預計第2季將有兩個建案完工、開始銷售，有助營運表現。
在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯受到波及。
以第1季來看，單季營收為9.1億元，相較去年同期的30.76億元，衰退70.4%；加上毛利率由去年同期的47.5%下滑至46%，以致影響整體獲利表現，單季稅後純益為2.94億元，比去年同期的10.66億元，減少72.4%，每股純益1.35元。
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