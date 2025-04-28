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Gogolook 預計5月16日上市 競拍2,262張、底價50元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）配合改列上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,325張，其中2,827張以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷，投標期間從4月30日起至5月5日止。

Gogolook指出，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣（即2,262張）、競拍底價為50元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.30倍為上限，承銷價暫定為65元，預計於5月16日改列一般板上市。

Gogolook上周收盤價為105.5元，公司此次轉主板競拍底價和暫定承銷價分別約五至六折的價差幅度，加上軟體產業不受貿易戰與關稅直接衝擊，並看好今年基本面表現，邁入穩健、持續成長的獲利元年，可望帶動競拍及抽籤熱度。

投標期間從4月30日起至5月5日止，底價係以4月25日前創新板有成交之30個營業日其收盤價簡單算數平均數之7成為上限，而Gogolook將競拍底價敲定為每股50元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，Gogolook將於5月6日進行公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.30倍為上限，故暫定為每股65元。Gogolook為台灣第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，並即將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司。

Gogolook 創新板 競拍

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