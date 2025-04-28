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晶碩財報／業外貢獻1.5億元 首季EPS 6.27元優於預期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）28日公告首季財報，單季營收15.93億元，年減7.63%，營業利益4.3億元，年減27.1%，稅後純益4.89億元，年減4.12%，每股純益6.27元，創同期次高。

晶碩首季毛利率55.1%，較去年同期的57.7%下滑2.6個百分點，主要是受市場價格競爭，產品單價較去年同期下滑所致，不過，由於晶碩產品主要以美元計價，受美元升值帶動，首季匯兌利益1,764萬元，加上有首季財報有工程違約金收入1.08億，主要是大溪新廠延遲完工罰款，罰承攬商，在整體業外1.5億元的貢獻下，使得獲利較同期下滑幅度較營收收窄。

晶碩今年營收可望持續挑戰新高，主要來自日本及歐洲市場所帶動，這兩個市場皆可望有雙位數的增長幅度。在日本市場方面，除了既有水膠產品銷售動能穩健外，矽水膠材質的新款透片與彩片也獲得新舊客戶青睞，陸續出貨並挹注營收。歐洲地區則受惠於矽水膠短天期新品開始上市，亦帶動訂單成長。相較之下，中國大陸市場回到成長軌道的挑戰仍大，一方面因價格競爭壓力未減，另一方面矽水膠產品預計最快今年底才能完成取證，短期內對營收貢獻仍有限。

晶碩 營收

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