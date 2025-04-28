快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

52萬股東看過來！台新金6月23日開股東會 紀念品出爐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控。圖／台新金控提供
台新金控。圖／台新金控提供

台新金（2887）將於6月23日召開股東常會，而台新金28日正式公告本次股東常會將針對52萬名股東發放「精緻密封調味罐」。

台新金今年股東會訂在6月23日，4月25日至6月23日停止過戶，而台新金每年股東紀念品都走實用風，前年送不銹鋼玻璃調味罐，去年則是方形密封易撥罐，今年則要針對52萬名股東發放「精緻密封調味罐」。

台新金最新公告，持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。

台新金本次股東會將於6月23日上午9點召開，開會地點為台新金控大樓（台北市仁愛路四段118號2樓）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為5月24日至6月20日止。

台新金本次股東常會紀念品為「精緻密封調味罐」。 台新金／提供
台新金本次股東常會紀念品為「精緻密封調味罐」。 台新金／提供

台新金控 股東會

延伸閱讀

台第4大金控將誕生！為何金管會未對「新新併」提但書？關鍵是鬆綁ICS相關規定

三大價值浮現！林維俊：新壽未來會有很大「正貢獻」

新新併獲准！台新金董座吳東亮笑開懷：這當然是好事情

新新併過關…「台新新光金控」！老牛：新光金（2888）股價一早一度衝上半年來新高

相關新聞

52萬股東看過來！台新金6月23日開股東會 紀念品出爐

台新金（2887）將於6月23日召開股東常會，而台新金28日正式公告本次股東常會將針對52萬名股東發放「精緻密封調味罐」...

台新藥揪伴 攻中南美洲

台新藥（6838）宣布，公司與總部位於智利的中南美洲藥廠Laboratorios Saval簽訂獨家授權協議，授予其用於...

華友聯、隆大 不看淡

高雄房價漲跌互見，岡山區跌最多、前金區漲最高，南部建商包括華友聯（1436）、隆大、聯上、鑫龍騰等均表示，將觀望市況伺機...

威致 布局海外市場報捷

鋼市低迷聲中，喜傳台灣第1季鋼筋出口量與去年同期相比跳增263%，其中電爐鋼筋廠威致（2028）技術提升，另闢海外市場建...

榮運看展望 審慎樂觀

榮運（2607）昨（25）日舉行法說，總經理林振芳分析，時間會慢慢去化關稅問題，對未來營運維持「審慎樂觀」的態度，密切注...

台灣精銳第1季每股賺4.16元

台灣精銳（4583）昨（25）日公布第1季合併財報，合併營收8.11億元，季增10.8%、年增12.6%，為歷史同期次高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。