52萬股東看過來！台新金6月23日開股東會 紀念品出爐
台新金（2887）將於6月23日召開股東常會，而台新金28日正式公告本次股東常會將針對52萬名股東發放「精緻密封調味罐」。
台新金今年股東會訂在6月23日，4月25日至6月23日停止過戶，而台新金每年股東紀念品都走實用風，前年送不銹鋼玻璃調味罐，去年則是方形密封易撥罐，今年則要針對52萬名股東發放「精緻密封調味罐」。
台新金最新公告，持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。
台新金本次股東會將於6月23日上午9點召開，開會地點為台新金控大樓（台北市仁愛路四段118號2樓）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為5月24日至6月20日止。
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