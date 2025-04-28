富邦證券輔導永鴻國際生技掛牌上市 奠定動物保健醫療領導地位
富邦證券輔導的永鴻國際生技（6936）公司，28日以承銷價每股28.01元正式掛牌上市，為台股資本市場生技醫療類股增添生力軍。永鴻生技生產從預防保健到疾病治療之動物用產品，並掌握多項微生物培養生產技術及處方經驗，且擁有國內外多張藥證，在動物保健醫療業具領導地位。
富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮中表示，永鴻生技主要生產動物治療性藥品、飼料添加劑，以及寵物用藥與保健品，為全國第一大動物藥廠，且在製程上經驗豐富，可為客戶量身訂做專屬配方產品。
此外，永鴻生技致力研發永續畜牧產品，獲農業部菁創獎肯定，更與美國大廠合作開發綠色養殖酵素產品，並進行代工服務。
永鴻生技董事長鍾威凱表示，永鴻生技在動物保健醫療產品領域耕耘多年，今日股票掛牌上市，象徵另一個里程碑開始。永鴻生技積極佈局亞洲、歐美等海外市場，朝向國際動物保健品牌邁進，未來將致力於為客戶、員工及投資人創造最大的價值。
永鴻生技113年營收為新台幣12.94億元，每股稅後盈餘為2.06元，較前一年度分別成長7.17%及49.28%，經營成效相當亮眼。永鴻生技已於3月12日董事會通過，114年度預計發放現金股利每股1.85元，以回饋股東對公司的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言