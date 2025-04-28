快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

億豐漲價效益+新開產能抵禦關稅風險 股價彈跳漲幅近5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

億豐（8464）28日股價表現強勢，盤中一度觸及392.5元，漲幅達4.8%。市場看好，隨著川普對等關稅政策帶來的影響已逐步被消化，加上墨西哥的產能擴張和價格上漲抵消了關稅的影響，提振買盤信心。

億豐客製化窗簾主要生產基地包含中國⼤陸、墨⻄哥、越南，固定尺寸窗簾主要在柬埔寨生產，另在美國有輕組裝產線。市場看好，由於墨西哥的商品享有零關稅協議（USMCA），墨西哥工廠目前佔客製化產品產能，預計到2025年底將占整體產能的40%，明年底超過五成。

此外，自有品牌優勢使億豐能夠提高價格來抵消關稅影響。法人分析，億豐客製化產品的平均售價比競爭對手主要產品低30%，使億豐擁有價格主導力，公司已在今年首季提高了價格，並可能在第2季再次漲價。

市場並看好，隨著墨西哥二期產能於第2季開出，預估銷美產品中來自中國製造的比例將降至約25%，稅負壓力可透過中高個位數的價格調整吸收，且仍具備相對價格優勢。整體而言，儘管產業面臨關稅挑戰，但億豐受影響程度有限。

億豐表示，公司從設計創新、機具研製、製程自主、配件自產，到跨國製造與營運調度，再到品牌直營與電商布局，已構築扎實的一站式價值鏈，在變局中擁有相對充足的策略工具應對挑戰。墨西哥第2期廠區，也將按計劃於2025年上半年投產，進一步強化內部的短鏈供應效益。

延伸閱讀

裕隆：北美儲能製造廠今年投產 因應關稅變數

強化經濟及國土韌性 卓揆盼立院支持4100億特別預算

美國對等關稅掀市場波動 小資湧入開戶數逆勢成長

台灣維他命是美國的三倍價格！網嘲諷：多虧川普讓我們看清真相

相關新聞

台新藥揪伴 攻中南美洲

台新藥（6838）宣布，公司與總部位於智利的中南美洲藥廠Laboratorios Saval簽訂獨家授權協議，授予其用於...

華友聯、隆大 不看淡

高雄房價漲跌互見，岡山區跌最多、前金區漲最高，南部建商包括華友聯（1436）、隆大、聯上、鑫龍騰等均表示，將觀望市況伺機...

威致 布局海外市場報捷

鋼市低迷聲中，喜傳台灣第1季鋼筋出口量與去年同期相比跳增263%，其中電爐鋼筋廠威致（2028）技術提升，另闢海外市場建...

榮運看展望 審慎樂觀

榮運（2607）昨（25）日舉行法說，總經理林振芳分析，時間會慢慢去化關稅問題，對未來營運維持「審慎樂觀」的態度，密切注...

台灣精銳第1季每股賺4.16元

台灣精銳（4583）昨（25）日公布第1季合併財報，合併營收8.11億元，季增10.8%、年增12.6%，為歷史同期次高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。