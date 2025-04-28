億豐漲價效益+新開產能抵禦關稅風險 股價彈跳漲幅近5%

億豐（8464）28日股價表現強勢，盤中一度觸及392.5元，漲幅達4.8%。市場看好，隨著川普對等關稅政策帶來的影響已逐步被消化，加上墨西哥的產能擴張和價格上漲抵消了關稅的影響，提振買盤信心。

億豐客製化窗簾主要生產基地包含中國⼤陸、墨⻄哥、越南，固定尺寸窗簾主要在柬埔寨生產，另在美國有輕組裝產線。市場看好，由於墨西哥的商品享有零關稅協議（USMCA），墨西哥工廠目前佔客製化產品產能，預計到2025年底將占整體產能的40%，明年底超過五成。

此外，自有品牌優勢使億豐能夠提高價格來抵消關稅影響。法人分析，億豐客製化產品的平均售價比競爭對手主要產品低30%，使億豐擁有價格主導力，公司已在今年首季提高了價格，並可能在第2季再次漲價。

市場並看好，隨著墨西哥二期產能於第2季開出，預估銷美產品中來自中國製造的比例將降至約25%，稅負壓力可透過中高個位數的價格調整吸收，且仍具備相對價格優勢。整體而言，儘管產業面臨關稅挑戰，但億豐受影響程度有限。

億豐表示，公司從設計創新、機具研製、製程自主、配件自產，到跨國製造與營運調度，再到品牌直營與電商布局，已構築扎實的一站式價值鏈，在變局中擁有相對充足的策略工具應對挑戰。墨西哥第2期廠區，也將按計劃於2025年上半年投產，進一步強化內部的短鏈供應效益。