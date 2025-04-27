華友聯、隆大 不看淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

高雄房價漲跌互見，岡山區跌最多、前金區漲最高，南部建商包括華友聯（1436）、隆大、聯上、鑫龍騰等均表示，將觀望市況伺機購地、積累土地存量，等待市況回穩再擴大推案。

法人指出，華友聯、隆大、聯上、鑫龍騰等實力雄厚，趁市況低迷時練好基本功，將創造蹲下後躍起綜效，後市不看淡。

台灣房屋表示，高雄低總價物件房價下修，岡山區季減幅度達6.6%，一季之間，每坪價差下跌約1.3萬元，如以30坪宅換算，比去年底購屋約省了近40萬元購屋金。根據台灣房屋集團統計實價登錄，高雄市今年首季總價千萬元以內物件，每坪成交單價相比前一季，出現微幅下滑，跌幅最明顯的前五大區域，包括前鎮、橋頭、小港、仁武及岡山區，平均成交單價價差下修約8,000元至1.5萬元。

上市建商主管說，受限貸令、股匯震盪及經濟景氣影響，購屋族對資金配置趨於保守，加上對市場信心度仍不足，房市處於低潮期。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近期楠梓區雖受到台積電赴美國設廠議題買氣降溫，不過實際上楠梓廠的擴廠進度照常進行未受影響，因此輕屋齡物件交易比例持續增加，支撐房價不跌反漲；對這些熱區來說，市場雖有干擾，但長線仍看好，讓建商與屋主相對惜售，對價格也更有底氣。

岡山 建商 房價

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