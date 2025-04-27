威致 布局海外市場報捷

鋼市低迷聲中，喜傳台灣第1季鋼筋出口量與去年同期相比跳增263%，其中電爐鋼筋廠威致（2028）技術提升，另闢海外市場建功，有效挹注營收獲利。

上市鋼廠主管表示，鋼筋基本上被歸類為內需型產品，各電爐煉鋼廠多以國內市場為主流，相對出口外銷空間變大，台灣經營鋼筋外銷的鋼廠不多，主要以威致及羅東鋼廠等為主，威致更成功打入澳洲、馬來西亞、香港、南韓等市場，受市場注目。

根據海關統計，台灣鋼筋第1季出口量1.55萬公噸，與去年同期不到4,300公噸的實績相比大增263%；但雖然出口量大幅增加，今年外銷平均價格每公噸2.08萬元，較去年同期下修約23%，主要受鋼價起伏影響。

台灣鋼筋外銷主要目的國是澳洲，今年第1季銷量1.42萬公噸、均價每公噸1.92萬元，相較於內銷價格每公噸在1.72萬元廝殺，凸顯外銷市場的獲利優勢。

其中上市電爐廠威致表現傑出，站穩鋼筋外銷市場的領先地位，產銷節奏與出貨量持續增長，主要關鍵在於技術門檻。