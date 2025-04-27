台新藥揪伴 攻中南美洲

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台新藥董事長程正禹（左）與總經理許力克。記者謝柏宏／攝影
台新藥董事長程正禹（左）與總經理許力克。記者謝柏宏／攝影

台新藥（6838）宣布，公司與總部位於智利的中南美洲藥廠Laboratorios Saval簽訂獨家授權協議，授予其用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在中南美洲九個國家市場的獨家商業化權利。

台新藥表示，Saval是一家成立於1938年的家族製藥公司，擁有自主研發能力和符合GMP標準的藥品製造設施，並與國際策略夥伴保持密切合作。APP13007於2024年3月獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准，並於同年9月在美國上市。此次授權協議包括預付款、里程碑金、權利金以及協議期間的其他對價。

台新藥表示，APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成分，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。此創新製劑以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續14天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解。

在最近對100位美國眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）被認為是APP13007促使他們處方這個藥物的主要因素。

Saval所覆蓋地區的眼科皮質類固醇市場規模預估接近750萬美元，目前市場以每日需使用四至六次的產品為主，APP13007因更便利的劑量方案預期具有巨大潛力。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，很高興Saval將APP13007視為值得納入其眼科核心業務的重要療法。Saval在拉丁美洲廣大的網絡，將確保接受眼科手術的患者能獲得APP13007的治療機會。

Saval首席執行長Nicolás Donoso表示，Saval致力於為拉丁美洲的患者提供涵蓋多種治療領域、經濟實惠且高品質的產品，而眼科正是公司的核心業務之一；APP13007將為醫師與患者提供一項創新且有價值的治療選擇。我們非常高興能與台新藥合作，期待共同努力，為拉丁美洲的患者與醫師帶來更多福祉。

自2021年至今，台新藥已經完成了十起APP13007的授權案，涵括了美國、加拿大、中國大陸、印度、中東、及部份歐盟及拉美等重要市場。台新藥將持續積極堅定地推動的全球授權，以APNT奈米微粒技術開發的新藥幫助於改善全球的眼科術後患者的醫療照護並更進一步地提昇生活品質。

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